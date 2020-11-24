***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2020 09:31
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889663
BIST
10:461.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:467,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:469,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0126
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:46464,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 463,90
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ALCAR
|233,20
|47.476.048
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|25.010.160
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|115,90
|14.401.057
|% -9,87
|
|MRSHL
|348,20
|3.332.446
|% -7,52
|
|YAPRK
|38,00
|194.075
|% -7,32
|
|GARAN
|9,33
|1.524.611.379
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,07
|889.832.335
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,07
|439.162.071
|% -0,48
|
|AKBNK
|6,42
|382.601.412
|% 2,56
|
|THYAO
|11,93
|370.678.059
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,07
|889.832.335
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,07
|439.162.071
|% -0,48
|
|GARAN
|9,33
|1.524.611.379
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,50
|113.950.471
|% 1,35
|
|KRDMD
|4,84
|340.603.636
|% 0,41
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8829
|7,8879
|% 0,01
|
|Euro
|9,3431
|9,3506
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,5006
|10,5533
|% 0,27
|
|Frank
|8,6238
|8,6757
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0984
|2,1089
|% 0,08
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,40
|