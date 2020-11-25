***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2020 09:09
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889870
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9438
18:059,4658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4608
18:05462,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,65
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
462,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|MAVI
|49,80
|87.124.503
|% 0,00
|
|ENJSA
|10,50
|91.448.319
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|PARSN
|22,20
|67.804.897
|% 0,00
|
|MAVI
|49,80
|87.124.503
|% 0,00
|
|ENJSA
|10,50
|91.448.319
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9498
|7,9530
|% -0,65
|
|Euro
|9,4578
|9,4658
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,5959
|10,6490
|% -0,63
|
|Frank
|8,7017
|8,7541
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1173
|2,1280
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,24
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
|