***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2020 15:09
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.11.2020
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889935
BIST
16:241.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.328
16:247,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:249,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:24465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BURVA
|62,70
|6.631.969
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.605.709
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|89.331.338
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|59.943.250
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.020.785
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,96
|3.615.214.005
|% 1,10
|
|KRDMD
|5,10
|3.095.036.366
|% 3,66
|
|GARAN
|9,13
|2.779.540.124
|% 0,88
|
|TSKB
|2,68
|1.079.635.949
|% 2,68
|
|TUPRS
|92,55
|1.076.199.267
|% 2,72
|
|KRDMD
|5,10
|3.095.036.366
|% 3,66
|
|TSKB
|2,68
|1.079.635.949
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,01
|1.014.358.791
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,08
|706.646.248
|% -1,89
|
|GARAN
|9,13
|2.779.540.124
|% 0,88
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9919
|7,9974
|% -0,10
|
|Euro
|9,5157
|9,5237
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,6282
|10,6815
|% -0,33
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1224
|2,1331
|% -0,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|7,02
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.138
|13,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|13,90
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,72
|
|Çeyrek
|746
|763
|3,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:35OTKAR
Yüzde 6.93 oranında artışla 253.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 566 adet işlem
-
16:34ALCAR
Yüzde 9.13 oranında artışla 254.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 741 adet işlem
-
16:32ECZYT
Yüzde 6.56 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 935 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, KCHOL
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, TUPRS