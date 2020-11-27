***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 09:07
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890222
BIST
10:231.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:237,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8002
10:239,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0723
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3088
10:23454,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,54
|Açılış
|: 454,52
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SAFKR
|13,87
|11.694.586
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.437.595
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.227.499
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,12
|236.545.908
|% 1,92
|
|SELEC
|11,65
|153.640.193
|% 9,08
|
|HLGYO
|3,62
|116.768.321
|% 4,93
|
|ODAS
|3,56
|104.874.069
|% -1,93
|
|PGSUS
|63,50
|99.144.797
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,12
|236.545.908
|% 1,92
|
|HLGYO
|3,62
|116.768.321
|% 4,93
|
|ODAS
|3,56
|104.874.069
|% -1,93
|
|VAKBN
|4,85
|82.828.830
|% 0,83
|
|SELEC
|11,65
|153.640.193
|% 9,08
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8041
|7,8106
|% -0,78
|
|Euro
|9,3044
|9,3157
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,4180
|10,4703
|% -0,58
|
|Frank
|8,5945
|8,6462
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0780
|2,0884
|% -0,67
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,04
|