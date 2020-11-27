***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 09:22
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890227
BIST
10:211.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:217,8105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8017
10:219,3149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0731
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3112
10:21454,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,61
|Açılış
|: 454,44
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,82
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TKNSA
|11,03
|7.362.426
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.162.466
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|SELEC
|11,74
|130.065.556
|% 9,93
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,43
|365.135.633
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,12
|215.428.182
|% 1,92
|
|GUBRF
|53,55
|204.023.119
|% 3,88
|
|THYAO
|12,17
|170.885.908
|% -0,25
|
|SELEC
|11,74
|130.065.556
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,12
|215.428.182
|% 1,92
|
|GARAN
|9,43
|365.135.633
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,11
|95.264.324
|% 1,30
|
|HLGYO
|3,70
|101.076.199
|% 7,25
|
|ISGYO
|2,16
|53.024.836
|% 2,86
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8070
|7,8105
|% -0,78
|
|Euro
|9,3087
|9,3149
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,4143
|10,4665
|% -0,62
|
|Frank
|8,5917
|8,6434
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0771
|2,0875
|% -0,71
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,30
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,02
|
Seans Raporu
10:21
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10:34TKNSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 306 adet işlem
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10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, TUPRS
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10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, ARCLK
-
10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 75 artarak (% 0.47 ) 1, 217
-
10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KERVN, TKNSA, FRIGO, ORMA