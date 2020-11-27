***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 15:48
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890309
BIST
17:041.336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.334
17:047,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:049,3658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0222
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:04447,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -10,09
|Açılış
|: 447,96
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,40
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SEYKM
|18,70
|13.177.684
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|57.479.214
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.852.673
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.470.989
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,20
|2.746.606.974
|% 5,77
|
|GARAN
|9,28
|2.670.436.814
|% -0,64
|
|KRDMD
|5,21
|1.617.699.799
|% 0,58
|
|PETKM
|4,23
|1.428.977.173
|% 2,42
|
|GUBRF
|51,20
|1.156.917.334
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,20
|2.746.606.974
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,30
|446.465.125
|% 2,36
|
|PETKM
|4,23
|1.428.977.173
|% 2,42
|
|KRDMD
|5,21
|1.617.699.799
|% 0,58
|
|GARAN
|9,28
|2.670.436.814
|% -0,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8393
|7,8480
|% -0,30
|
|Euro
|9,3563
|9,3658
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,4251
|10,4774
|% -0,51
|
|Frank
|8,6019
|8,6537
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0814
|2,0918
|% -0,51
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-32,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,09
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|0,35
|
Seans Raporu
17:04
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17:19AKYHO
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 471 adet işlem
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 18 kaybederek (% -0.43 ) 1, 206
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BASCM, DIRIT, SEYKM, TKNSA, SAFKR, NUHCM, TEKTU, RODRG, AKCNS
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17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, CASA, FRIGO