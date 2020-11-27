***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 17:17
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890333
BIST
17:121.332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,65
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.331
17:127,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:129,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:12447,76
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -10,29
|Açılış
|: 447,76
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SEYKM
|18,70
|13.643.445
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|57.631.667
|% 10,00
|
|TKNSA
|11,03
|10.473.459
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.816.684
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,15
|1.172.140.002
|% -0,78
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,31
|455.567.091
|% 3,15
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8408
|7,8468
|% -0,32
|
|Euro
|9,3563
|9,3683
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4303
|10,4826
|% -0,47
|
|Frank
|8,6057
|8,6576
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0827
|2,0931
|% -0,45
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-32,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,09
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|0,35
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:23XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 26, 122.00 milyon TL de
-
17:23MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 442, 680 adet işlem
-
17:21TSKB
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 340, 341 adet işlem
-
17:20BNTAS
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 634, 955 adet işlem
-
17:19AKYHO
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 471 adet işlem