***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 17:12
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890581
BIST
17:241.295
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -33,74
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.291
17:247,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:249,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:24445,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,15
|Açılış
|: 445,46
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|SELEC
|12,54
|187.590.838
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.208.669
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.385.090
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|109.849.506
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|37.540.686
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.772.381
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.045.778
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.356.799
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.119.918.579
|% 0,46
|
|GARAN
|8,91
|2.058.513.056
|% -2,94
|
|PETKM
|4,25
|1.634.950.326
|% 0,47
|
|ECILC
|7,34
|1.108.339.119
|% 6,07
|
|THYAO
|11,53
|1.028.731.363
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,18
|2.119.918.579
|% 0,46
|
|PETKM
|4,25
|1.634.950.326
|% 0,47
|
|TSKB
|2,24
|659.019.053
|% -7,05
|
|TEKTU
|2,05
|588.504.132
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,89
|812.148.695
|% -3,34
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7958
|7,7991
|% -0,19
|
|Euro
|9,3443
|9,3570
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,4061
|10,4583
|% 0,47
|
|Frank
|8,6046
|8,6564
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0756
|2,0860
|% -0,08
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,47
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 55 kaybederek (% -2.63 ) 1, 167
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, BASCM, SELEC, BAYRK, EUKYO, LKMNH, TKNSA, MPARK, RODRG, SEYKM
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KERVN, QNBFL, HLGYO, CASA, ERBOS, BRKO
-
17:34
ARTI, SEYKM, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
KONYA, CASA, GOLTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında