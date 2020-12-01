***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2020 09:08
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890657
BIST
10:281.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 21,73
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:287,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:289,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3765
En Düşük
9,3064
10:28450,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,17
|Açılış
|: 450,19
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,21
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|SELEC
|13,79
|32.198.519
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.629.296
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|EUKYO
|3,99
|2.758.470
|% 9,92
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,59
|2.506.388
|% -6,64
|
|FRIGO
|22,76
|460.296
|% -6,34
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|SISE
|6,85
|123.946.477
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,20
|237.345.360
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,47
|56.792.480
|% 1,38
|
|KRDMD
|4,98
|189.325.899
|% 1,63
|
|GARAN
|8,95
|311.572.276
|% 2,29
|
|PETKM
|4,27
|147.693.384
|% 1,91
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8266
|7,8310
|% 0,07
|
|Euro
|9,3711
|9,3783
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,4471
|10,4995
|% 0,45
|
|Frank
|8,5998
|8,6516
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% 0,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,23
|
|Altın Gr.
|449
|449
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,76
|0,06
|
|B. Petrol
|47,58
|47,58
|-0,30
|