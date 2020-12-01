***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2020 17:36
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890812
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,64
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|250.349
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|812.442
|% 9,99
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|VANGD
|8,51
|2.269.465
|% -5,44
|
|TKNSA
|13,34
|770.182.967
|% 9,98
|
|PGSUS
|62,90
|768.248.883
|% 9,97
|
|MPARK
|20,18
|332.218.859
|% -4,54
|
|ODAS
|3,49
|295.529.981
|% 2,35
|
|OYAKC
|8,20
|272.537.646
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,30
|112.070.511
|% 1,56
|
|ODAS
|3,49
|295.529.981
|% 2,35
|
|PEKGY
|2,29
|144.688.076
|% 1,78
|
|HLGYO
|3,03
|175.648.650
|% -2,57
|
|OYAKC
|8,20
|272.537.646
|% 1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8422
|% 0,21
|
|Euro
|9,4360
|9,4449
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4388
|10,4911
|% 0,37
|
|Frank
|8,6449
|8,6970
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,62
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,62
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|0,26
|
|B. Petrol
|47,18
|47,18
|-0,70
|