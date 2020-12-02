***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 16:32
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890967
BIST
17:011.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:017,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:019,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:01457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,93
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TKNSA
|14,67
|485.734.993
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|8.958.328
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.330.686
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.965.611
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,20
|17.373.080
|% -5,60
|
|THYAO
|12,39
|3.915.261.674
|% -0,88
|
|GARAN
|9,24
|2.238.720.493
|% 0,11
|
|PGSUS
|64,45
|1.411.730.741
|% 2,46
|
|KRDMD
|4,97
|1.258.118.388
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.017.058
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.017.058
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|3.915.261.674
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|810.687.584
|% -1,34
|
|PETKM
|4,25
|1.090.766.071
|% -0,23
|
|KRDMD
|4,97
|1.258.118.388
|% 0,61
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8293
|7,8341
|% 0,03
|
|Euro
|9,4498
|9,4561
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3953
|10,4474
|% -0,80
|
|Frank
|8,7101
|8,7626
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,13
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,05
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.099
|16,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|15,47
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|7,49
|
|Çeyrek
|736
|753
|3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,16
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:11ETYAT
Yüzde 7.35 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 877 adet işlem
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17:07ATEKS
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 968 adet işlem
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 89 kaybederek (% -0.33 ) 1, 191
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, TKNSA, SNKRN, CASA, KERVN, RYGYO, NUHCM, UFUK, BJKAS, SELEC