***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 09:10
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891095
BIST
10:251.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:257,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9177
En Düşük
7,8413
10:259,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0789
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:25466,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,12
|Açılış
|: 466,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:23
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|SAFKR
|20,28
|30.801.459
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|108.753.530
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|RODRG
|13,84
|1.516.065
|% -9,13
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|EUKYO
|4,07
|908.486
|% -7,08
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|THYAO
|12,22
|190.213.431
|% -0,24
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|TSKB
|2,15
|125.454.766
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,16
|119.472.684
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9112
|7,9180
|% 0,72
|
|Euro
|9,5955
|9,6032
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,5542
|10,6072
|% 0,74
|
|Frank
|8,8048
|8,8578
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,47
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|9,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|-0,03
|
Seans Raporu
10:23
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10:37
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10:37
SAFKR, SELEC, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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