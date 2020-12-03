***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 09:21
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891098
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8702
En Düşük
7,8413
18:059,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5462
En Düşük
9,4986
18:05463,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 463,09
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
463,93
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|24,18
|24.832.825
|% 113,80
|
|GLYHO
|4,65
|72.476.389
|% 0,00
|
|NETAS
|21,74
|238.205.630
|% 0,00
|
|PETUN
|24,30
|40.124.226
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,65
|72.476.389
|% 0,00
|
|NETAS
|21,74
|238.205.630
|% 0,00
|
|PETUN
|24,30
|40.124.226
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|KATMR
|3,10
|37.119.037
|% 0,00
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 0,00
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% 0,00
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8509
|7,8582
|% -0,04
|
|Euro
|9,5195
|9,5250
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,4825
|10,5350
|% 0,06
|
|Frank
|8,7492
|8,8019
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|3,89
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
-
17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem