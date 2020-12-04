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***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

04.12.2020 09:14



***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891317


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UMPAS 0,85 114.514 % 8,97  
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Altın Gr. 461 462 1,20  
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Tam 3.046 3.123 -2,41  
Yarım 1.472 1.511 -1,17  
Çeyrek 738 755 -0,58  
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Gümüş Gr. 6,06 6,08 0,04  
B. Petrol 49,77 49,77 1,06  
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