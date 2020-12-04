***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2020 10:08
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.12.2020
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891331
BIST
11:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:237,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:239,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:23461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:23
|RYGYO
|6,71
|28.157.790
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.292.640
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.022.552
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|4.779.735
|% -7,07
|
|KENT
|446,50
|3.956.867
|% -6,78
|
|TSKB
|1,98
|797.618.480
|% -3,88
|
|GARAN
|9,14
|430.281.778
|% -0,65
|
|SISE
|6,99
|308.680.393
|% 0,00
|
|SELEC
|17,99
|285.955.102
|% 7,92
|
|TKNSA
|16,80
|275.648.530
|% 4,15
|
|TSKB
|1,98
|797.618.480
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|145.852.743
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,17
|204.575.756
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|88.874.835
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,64
|176.640.906
|% -0,38
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8014
|7,8081
|% 0,47
|
|Euro
|9,4927
|9,5035
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,4637
|10,5162
|% 0,38
|
|Frank
|8,7142
|8,7667
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 0,30
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,95
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:34KONYA
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 1, 078.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 462 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.44 ) 1, 467
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, IHLAS
-
11:33XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 6, 109.00 milyon TL de
-
11:33KLMSN
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 19.14 lira fiyatla işlem gören hissede 418, 441 adet işlem