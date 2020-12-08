***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 09:05
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891996
BIST
10:231.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.342
En Düşük
1.332
10:237,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:239,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:23468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:23
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|3.461.020
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|10.915.663
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|103.155.246
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|75,50
|2.049.858
|% -7,36
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|BANVT
|38,00
|1.749.200
|% -5,89
|
|PETKM
|5,04
|873.314.645
|% -1,18
|
|KRDMD
|5,25
|416.351.002
|% 3,14
|
|TSKB
|1,87
|221.868.137
|% 3,31
|
|SELEC
|17,68
|157.700.598
|% 7,09
|
|EREGL
|12,82
|145.397.179
|% 4,82
|
|PETKM
|5,04
|873.314.645
|% -1,18
|
|TSKB
|1,87
|221.868.137
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,25
|416.351.002
|% 3,14
|
|YYAPI
|1,61
|57.134.661
|% 5,92
|
|DOHOL
|2,92
|100.274.176
|% -0,34
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8172
|7,8208
|% 0,14
|
|Euro
|9,4714
|9,4766
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3861
|10,4382
|% -0,31
|
|Frank
|8,7282
|8,7808
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0759
|2,0864
|% 0,01
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,58
|
|Altın Gr.
|468
|469
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|-0,58
|
Seans Raporu
10:23
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10:36KRVGD
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 618, 125 adet işlem
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 78 artarak (% 0.94 ) 1, 481
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10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, TSKB
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TRKCM, SODA
-
10:35XU100
Endeks 1, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 3, 564.00 milyon TL de