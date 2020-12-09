***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 09:17
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892222
BIST
12:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:057,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:059,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:05469,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,00
|Açılış
|: 469,18
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:03
|AKFGY
|4,73
|19.810.595
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.686.933
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.203.166
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.138.561
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.185.180
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|235.097.182
|% -5,76
|
|EREGL
|13,54
|999.119.071
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|682.296.024
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.709.474
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.505.163
|% 1,97
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8247
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4911
|9,4975
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4779
|10,5304
|% 0,66
|
|Frank
|8,7845
|8,8374
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0804
|2,0908
|% 0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-7,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:19INVEO
Yüzde 7.01 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 781 adet işlem
-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem