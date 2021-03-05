***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 09:15
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915326
BIST
12:181.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:187,5304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5541
En Düşük
7,4772
12:188,9841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,0395
En Düşük
8,9458
12:18409,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 409,14
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:18
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.330.551
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.762.696
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5266
|7,5304
|% 0,25
|
|Euro
|8,9789
|8,9841
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,3625
|10,4145
|% -0,41
|
|Frank
|8,0522
|8,1007
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9974
|2,0074
|% 0,02
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|