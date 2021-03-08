***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 16:31
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915998
BIST
16:311.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,46
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:317,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1330
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:319,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1281
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:31417,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,74
|Açılış
|: 417,03
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:31
|FADE
|11,55
|73.788.083
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.065
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|KOZAL
|131,80
|1.112.512.442
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.211.492
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.069.681.298
|% -0,81
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,40
|637.347.376
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|927.321.125
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,38
|218.911.349
|% -2,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6614
|7,6650
|% 1,77
|
|Euro
|9,0971
|9,1081
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,5708
|10,6238
|% 1,66
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,33
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% 1,61
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|