***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2021 09:24
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916440
BIST
10:221.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:227,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:229,1314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0646
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:22418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TRILC
|13,31
|57.992
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.789.729
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.388.248
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|17.473.770
|% 9,95
|
|ISGSY
|22,00
|3.563.697
|% -8,33
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|SEKUR
|34,54
|397.632
|% -4,37
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|GARAN
|9,01
|243.524.453
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|227.325.617
|% -0,16
|
|KOZAL
|132,50
|165.293.655
|% -0,23
|
|BIMAS
|68,20
|163.779.150
|% 2,02
|
|THYAO
|14,76
|122.920.781
|% 0,75
|
|PETKM
|6,22
|227.325.617
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|73.561.559
|% 0,84
|
|GARAN
|9,01
|243.524.453
|% 0,11
|
|TSKB
|1,71
|44.890.032
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,68
|96.210.486
|% -2,70
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6816
|7,6856
|% -0,86
|
|Euro
|9,1223
|9,1314
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6246
|10,6779
|% -0,37
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0439
|2,0542
|% -0,62
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|14,30
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,26
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:36VAKKO
Yüzde 8.76 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 847 adet işlem
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 53 artarak (% 0.59 ) 1, 625
-
10:34
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISGSY, SONME
-
10:34XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 2, 765.00 milyon TL de
-
10:34BTCIM
Yüzde 8.50 oranında artışla 15.58 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 555 adet işlem