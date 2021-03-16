***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 14:03
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rifat Hasan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918423
BIST
15:481.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:487,4978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0349
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:488,9483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:48416,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,86
|Açılış
|: 416,67
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SANKO
|14,53
|36.198.239
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|44.462.072
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.055.389.470
|% 9,97
|
|VAKKO
|17,22
|60.055.372
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.804.187
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,10
|42.616.336
|% -6,28
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|AYEN
|7,66
|67.150.167
|% -6,01
|
|GARAN
|8,92
|1.172.009.256
|% 2,29
|
|KOZAL
|125,70
|1.092.274.404
|% 1,78
|
|FROTO
|208,40
|1.055.389.470
|% 9,97
|
|OTKAR
|457,40
|935.154.125
|% 4,91
|
|KRDMD
|7,77
|683.414.970
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,25
|302.542.875
|% 0,90
|
|GARAN
|8,92
|1.172.009.256
|% 2,29
|
|GSRAY
|4,21
|494.859.465
|% 6,58
|
|TSKB
|1,70
|164.439.857
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,77
|683.414.970
|% 2,37
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4923
|7,4978
|% -0,46
|
|Euro
|8,9380
|8,9483
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,3443
|10,3962
|% -0,95
|
|Frank
|8,0470
|8,0955
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9880
|1,9980
|% -0,73
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,69
|
|Altın Gr.
|416
|417
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-31,00
|
|Tam
|2.755
|2.827
|-30,41
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,36
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,03
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|
Seans Raporu
15:48
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16:01DOKTA
Yüzde 4.25 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 743 adet işlem
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15:59
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 96 artarak (% 0.73 ) 1, 366
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ACSEL, VAKKO, SANKO, UMPAS, BLCYT, FROTO, UZERB, MNDRS, BRMEN
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