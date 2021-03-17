***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 09:14
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918584
BIST
10:341.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:347,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:348,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:34418,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 418,94
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TRILC
|23,56
|157.602.335
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|193.588.455
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|TTRAK
|254,50
|104.152.041
|% 8,30
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,91
|4.807.035
|% -8,20
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|ACSEL
|23,88
|4.049.606
|% -4,40
|
|KARSN
|4,44
|257.653.062
|% 3,98
|
|SISE
|7,86
|202.734.697
|% 0,64
|
|OTKAR
|449,80
|195.800.790
|% 2,44
|
|FROTO
|229,20
|193.588.455
|% 9,98
|
|TRILC
|23,56
|157.602.335
|% 9,99
|
|KARSN
|4,44
|257.653.062
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,25
|131.372.739
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|110.450.746
|% 1,21
|
|SISE
|7,86
|202.734.697
|% 0,64
|
|BJKAS
|5,90
|125.040.116
|% 6,50
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5106
|7,5160
|% 0,41
|
|Euro
|8,9371
|8,9484
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4087
|10,4609
|% 0,36
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9955
|2,0055
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|3,83
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,39
|