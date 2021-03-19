***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 11:03
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919211
BIST
15:161.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -24,99
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.554
En Düşük
1.520
15:167,2627
En Yüksek
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|: -0,82%
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|Açılış
|: 7,2550
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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En Düşük
7,2362
15:168,6501
En Yüksek
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|: -1,01%
|| -0,0883
|Açılış
|: 8,6400
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|Önceki Kapanış
|: 8,8000
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En Düşük
8,6147
15:16406,59
En Yüksek
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|: -0,53%
|| -2,16
|Açılış
|: 406,59
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.320.054
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,72
|575.036.342
|% 8,78
|
|CLEBI
|298,70
|434.414.254
|% -9,48
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|SANKO
|13,13
|101.800.749
|% -8,76
|
|MNDRS
|3,34
|142.656.040
|% -8,49
|
|ALBRK
|1,84
|96.959.736
|% -7,54
|
|FROTO
|213,10
|1.388.390.611
|% 0,52
|
|THYAO
|13,72
|1.046.553.336
|% -1,58
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|SISE
|7,66
|700.131.619
|% -2,17
|
|GARAN
|8,87
|699.966.454
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,30
|261.172.353
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|242.001.321
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,10
|295.763.809
|% -3,23
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|ODAS
|3,74
|484.005.219
|% -6,97
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2594
|7,2627
|% -0,82
|
|Euro
|8,6448
|8,6501
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0682
|10,1187
|% -0,97
|
|Frank
|7,7838
|7,8307
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9291
|1,9388
|% -0,87
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|5,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-25,39
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,29
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,15
|63,15
|-0,13
|