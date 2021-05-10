***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2021 09:12
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Davit Braunştayn tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935558
BIST
11:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,48
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
11:058,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:0510,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:05487,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:05
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.131.009
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|BRKSN
|11,82
|6.644.543
|% 8,44
|
|VAKFN
|13,99
|1.708.417
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,28
|26.808.387
|% -7,25
|
|NETAS
|23,44
|20.558.114
|% -5,71
|
|GARAN
|7,67
|478.608.279
|% -0,65
|
|THYAO
|13,29
|478.285.088
|% 2,31
|
|KOZAL
|130,10
|364.757.482
|% 0,70
|
|SISE
|7,74
|359.804.788
|% 1,84
|
|KRDMD
|8,63
|331.604.419
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,88
|169.685.246
|% 2,17
|
|GARAN
|7,67
|478.608.279
|% -0,65
|
|PETKM
|6,56
|320.571.256
|% 0,46
|
|TSKB
|1,31
|63.380.816
|% 1,55
|
|SISE
|7,74
|359.804.788
|% 1,84
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2648
|8,2694
|% 0,43
|
|Euro
|10,0420
|10,0522
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,5846
|11,6427
|% 0,90
|
|Frank
|9,1237
|9,1787
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% 0,30
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|5,32
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|68,71
|68,71
|0,43
|