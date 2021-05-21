***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2021 09:41
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937111
BIST
10:571.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:578,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:5710,2416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:57504,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 504,64
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|9.186.483
|% 9,91
|
|JANTS
|95,50
|155.460.185
|% 8,71
|
|SONME
|38,02
|4.665.406
|% 8,20
|
|LUKSK
|61,55
|5.157.428
|% 8,08
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|SAYAS
|31,08
|9.336.548
|% -6,67
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|RODRG
|17,50
|178.695
|% -4,68
|
|KRDMD
|8,20
|352.087.365
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|296.404.290
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,37
|237.312.606
|% 2,22
|
|EREGL
|18,90
|192.714.004
|% 1,78
|
|THYAO
|13,63
|192.593.115
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,18
|134.019.773
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,20
|352.087.365
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|296.404.290
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,37
|237.312.606
|% 2,22
|
|TSKB
|1,36
|38.153.234
|% -1,45
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3729
|8,3749
|% -0,07
|
|Euro
|10,2325
|10,2370
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8335
|11,8929
|% -0,19
|
|Frank
|9,2959
|9,3519
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2261
|2,2372
|% -0,09
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,04
|
Seans Raporu
10:54
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11:07XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 3, 742.00 milyon TL de
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11:06JANTS
Yüzde 8.71 oranında artışla 95.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 633, 052 adet işlem
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11:05FENER
Yüzde 5.50 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 171 adet işlem
-
11:04CMBTN
Yüzde 5.40 oranında artışla 255.90 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 468 adet işlem
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, GARAN, YKBNK