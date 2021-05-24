***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2021 09:13
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937375
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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0
En Düşük
0
18:058,4003
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 8,3750
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|Önceki Kapanış
|: 8,3700
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8,4355
En Düşük
8,3935
18:0510,2485
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 10,1800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 508,77
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
508,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|4,49
|30.166.793
|% 33,05
|
|GOODY
|8,18
|19.743.318
|% 5,82
|
|ALGYO
|24,60
|34.358.154
|% 2,44
|
|EGGUB
|208,20
|18.666.902
|% 0,54
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|PRKAB
|11,84
|8.633.810
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|58.608.087
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,48
|36.890.001
|% 0,00
|
|POLHO
|3,09
|18.964.407
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 0,00
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4025
|8,4053
|% -0,12
|
|Euro
|10,2381
|10,2545
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8478
|11,9072
|% -0,21
|
|Frank
|9,3189
|9,3750
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,56
|
|Altın Gr.
|510
|510
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|0,49
|