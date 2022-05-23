***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 09:53
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031644
BIST
11:132.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:1315,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0795
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:1316,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1719
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:13952,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,06
|Açılış
|: 952,61
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IMASM
|51,55
|6.953.379
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.389.733
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.033.097
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|35,74
|30.594.639
|% 8,30
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|649,00
|11.080.982
|% -7,68
|
|ERSU
|3,98
|6.692.256
|% -7,23
|
|MRGYO
|1,24
|10.814.704
|% -6,77
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|THYAO
|42,90
|825.164.774
|% 0,09
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|GARAN
|16,44
|584.596.241
|% 1,17
|
|ASELS
|23,54
|552.569.075
|% 3,34
|
|SISE
|19,40
|415.108.070
|% -0,10
|
|SKBNK
|1,29
|225.686.619
|% 7,50
|
|KARSN
|5,96
|609.281.219
|% 5,86
|
|YKBNK
|4,38
|342.134.585
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|103.037.781
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|311.988.170
|% 1,12
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9458
|15,9523
|% 0,50
|
|Euro
|16,9528
|16,9730
|% 1,02
|
|Sterlin
|19,9676
|20,0677
|% 1,01
|
|Frank
|16,3593
|16,4579
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2384
|4,2596
|% 0,46
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,54
|
|Altın Gr.
|952
|953
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,20
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:27FENER
Yüzde 4.01 oranında artışla 43.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 653 adet işlem
-
11:26PRKAB
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 261, 254 adet işlem
-
11:25ALARK
Yüzde 4.39 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 460 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 511.00 milyon TL de
-
11:23SEYKM
Yüzde 6.21 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 004, 860 adet işlem