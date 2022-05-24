***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 10:30
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031955
BIST
10:272.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:2716,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1946
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1202
En Düşük
15,9172
10:2717,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2703
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3063
En Düşük
16,8668
10:27960,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,43
|Açılış
|: 960,44
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
960,61
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KGYO
|4,76
|1.061.323
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|60.042.455
|% 9,83
|
|DERHL
|7,28
|17.337.346
|% 7,53
|
|ORCAY
|19,29
|30.549.605
|% 5,93
|
|PRKAB
|36,40
|43.887.055
|% -5,06
|
|KRSTL
|7,30
|4.151.277
|% -4,58
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|IMASM
|43,00
|5.839.966
|% -4,02
|
|ESCOM
|12,80
|4.570.097
|% -3,76
|
|GARAN
|15,33
|556.553.791
|% 1,05
|
|THYAO
|43,12
|447.296.288
|% 0,37
|
|SISE
|19,77
|350.924.441
|% 2,17
|
|HEKTS
|29,02
|238.945.239
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,16
|223.732.193
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,25
|73.323.350
|% -1,57
|
|GARAN
|15,33
|556.553.791
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,38
|119.561.354
|% -0,45
|
|HALKB
|5,21
|123.764.838
|% 2,96
|
|DOHOL
|3,61
|81.303.521
|% 0,84
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1095
|16,1202
|% 1,22
|
|Euro
|17,2803
|17,3063
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,1859
|20,2871
|% 1,04
|
|Frank
|16,6324
|16,7326
|% 1,28
|
|Riyal
|4,2745
|4,2959
|% 1,03
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,45
|
|Altın Gr.
|958
|958
|9,43
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,29
|
Seans Raporu
10:27
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10:42GSDDE
Yüzde 4.60 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 868 adet işlem
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10:40XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 4, 655.00 milyon TL de
-
10:40GSDDE
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 051 adet işlem
-
10:39ORCAY
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 008 adet işlem