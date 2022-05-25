***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2022 10:07
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre S.A adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032265
BIST
10:472.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.392
En Düşük
2.386
10:4716,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2278
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3125
En Düşük
16,0430
10:4717,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1283
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4462
En Düşük
17,2406
10:47972,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,59
|Açılış
|: 972,83
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
974,08
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ARCLK
|74,40
|514.937.852
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,90
|6.046.494
|% 7,66
|
|GZNMI
|31,08
|16.664.987
|% 7,54
|
|OYYAT
|76,40
|27.024.608
|% 7,30
|
|DOGUB
|4,49
|9.353.936
|% -5,47
|
|OYAYO
|7,57
|2.630.796
|% -5,37
|
|SELVA
|9,00
|4.946.565
|% -4,26
|
|NUGYO
|5,89
|9.285.786
|% -3,92
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|ARCLK
|74,40
|514.937.852
|% 9,98
|
|GARAN
|14,78
|505.383.376
|% -0,19
|
|THYAO
|42,06
|452.494.189
|% -0,24
|
|ASELS
|23,58
|374.631.870
|% 2,25
|
|KCHOL
|39,40
|361.953.062
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,57
|126.862.008
|% 0,39
|
|GARAN
|14,78
|505.383.376
|% -0,19
|
|SKBNK
|1,26
|37.265.693
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,37
|126.353.037
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,66
|86.802.893
|% 0,83
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2822
|16,3036
|% 1,42
|
|Euro
|17,3785
|17,4249
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3781
|20,4803
|% 1,29
|
|Frank
|16,8629
|16,9645
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3289
|4,3506
|% 1,16
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,33
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,99
|