***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 10:42
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032603
BIST
13:262.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:2616,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0295
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:2617,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1354
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:26971,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,93
|Açılış
|: 971,84
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MPARK
|33,24
|26.980.604
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,00
|86.921.282
|% 9,09
|
|POLHO
|4,79
|121.564.344
|% 7,64
|
|ALKA
|42,20
|65.341.397
|% 7,27
|
|KZBGY
|75,50
|36.760.506
|% -9,53
|
|MEPET
|3,71
|22.790.566
|% -8,85
|
|IMASM
|42,64
|6.645.736
|% -7,90
|
|MZHLD
|54,05
|4.098.487
|% -5,92
|
|HEDEF
|5,38
|22.216.343
|% -4,61
|
|THYAO
|42,80
|1.841.192.046
|% 0,33
|
|SISE
|20,82
|1.111.809.726
|% -1,05
|
|ARCLK
|79,05
|1.092.205.451
|% 6,25
|
|ASELS
|23,76
|678.257.618
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,30
|673.359.987
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,32
|217.524.577
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,59
|311.752.636
|% -0,38
|
|HALKB
|5,59
|643.449.022
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,69
|312.815.310
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,48
|243.215.165
|% -0,88
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3868
|% 0,14
|
|Euro
|17,5727
|17,6179
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5802
|20,6834
|% 0,31
|
|Frank
|16,9857
|17,0880
|% 0,29
|
|Riyal
|4,3509
|4,3727
|% 0,07
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,46
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,18
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-6,86
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|