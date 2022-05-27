***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 09:14
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032845
BIST
10:492.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,44
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4916,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4917,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0326
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:49978,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,65
|Açılış
|: 978,25
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:49
|RODRG
|17,60
|3.076.090
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|10.842.909
|% 7,73
|
|OYYAT
|83,40
|31.200.902
|% 7,06
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|60.892.825
|% -3,95
|
|AVTUR
|2,33
|407.122
|% -2,92
|
|MEPET
|3,58
|8.568.609
|% -2,45
|
|THYAO
|44,58
|1.036.922.282
|% 0,27
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|EREGL
|33,34
|555.898.648
|% 2,84
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|KOZAL
|192,30
|368.982.954
|% -0,72
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|249.631.610
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|77.437.439
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|147.070.682
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3756
|16,3913
|% 0,26
|
|Euro
|17,5578
|17,5922
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6114
|20,7147
|% 0,31
|
|Frank
|17,0005
|17,1029
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3552
|4,3771
|% 0,25
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,26
|