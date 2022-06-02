***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 09:38
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034129
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
0
En Düşük
0
18:0516,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0551
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4550
En Düşük
16,3796
18:0517,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1786
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6746
En Düşük
17,4621
18:05978,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,62
|Açılış
|: 978,84
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
979,78
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,52
|3.125.642
|% 37,86
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|CLEBI
|259,10
|27.323.784
|% 0,00
|
|CMBTN
|211,00
|3.061.428
|% 0,00
|
|CMENT
|26,32
|153.651
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,36
|182.928.914
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,20
|35.333.796
|% 0,00
|
|AGYO
|3,32
|43.841.100
|% 0,00
|
|ADEL
|24,18
|2.407.431
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|25.510.252
|% 0,00
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% 0,00
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 0,00
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 0,00
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4381
|16,4473
|% 0,34
|
|Euro
|17,6128
|17,6746
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,5014
|20,6043
|% 0,47
|
|Frank
|17,0822
|17,1851
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3693
|4,3912
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,10
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL