***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 11:09
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034788
BIST
10:582.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 40,27
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.643
En Düşük
2.620
10:5816,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1697
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5840
En Düşük
15,9954
10:5817,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2918
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8886
En Düşük
17,3505
10:58987,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,12
|Açılış
|: 987,33
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TETMT
|256,50
|5.079.934
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,08
|32.847.336
|% 9,09
|
|KNFRT
|7,81
|7.988.685
|% 8,02
|
|KRSTL
|7,28
|27.465.520
|% 7,53
|
|EPLAS
|18,06
|20.753.711
|% -8,83
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|YGGYO
|25,80
|1.727.235
|% -3,30
|
|SASA
|44,96
|1.197.343.983
|% 2,41
|
|THYAO
|48,46
|931.735.998
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|821.135.544
|% 2,98
|
|EREGL
|35,24
|490.807.837
|% 2,09
|
|TUPRS
|282,30
|479.473.587
|% 2,92
|
|EKGYO
|2,84
|238.702.110
|% 2,16
|
|ODAS
|2,93
|184.808.237
|% 4,64
|
|DOHOL
|4,04
|213.136.932
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,25
|58.267.515
|% 0,81
|
|TSKB
|2,27
|104.063.752
|% 2,71
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5768
|16,5796
|% 1,01
|
|Euro
|17,8370
|17,8747
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,7237
|20,8276
|% 1,40
|
|Frank
|17,1618
|17,2652
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4050
|4,4271
|% 0,96
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|1,12
|
|Altın Gr.
|987
|988
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,47
|