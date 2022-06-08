***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 10:04
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035638
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
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0
En Düşük
0
18:0517,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3499
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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17,1047
En Düşük
16,7519
18:0518,3566
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3833
|Açılış
|: 17,9250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,3566
En Düşük
17,8912
18:051.009,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.009,51
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.010,61
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|22,12
|9.972.463
|% 200,00
|
|VAKFN
|3,11
|46.998.009
|% 20,00
|
|TMPOL
|19,14
|16.586.037
|% 0,48
|
|YAYLA
|3,20
|13.820.610
|% 0,00
|
|KUYAS
|6,94
|52.504.101
|% 0,00
|
|ADEL
|24,40
|4.047.088
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|30.101.483
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,26
|52.081.906
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,00
|29.440.933
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|33.141.462
|% 0,00
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 0,00
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 0,00
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% 0,00
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0844
|17,1024
|% 2,08
|
|Euro
|18,3097
|18,3451
|% 2,07
|
|Sterlin
|21,3005
|21,4073
|% 1,29
|
|Frank
|17,3672
|17,4718
|% 1,23
|
|Riyal
|4,5158
|4,5384
|% 1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,09
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,10
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,37
|