***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2022 14:19
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036393
BIST
15:422.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4217,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0972
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:4218,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2095
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:421.025,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.025,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.245.778
|% 9,96
|
|FONET
|12,95
|52.604.779
|% 8,92
|
|FLAP
|4,27
|75.454.508
|% 8,65
|
|DOCO
|1.640,80
|42.163.969
|% 8,32
|
|TSGYO
|6,75
|51.693.387
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.310.799
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.042.263
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|23.984.604
|% -8,55
|
|THYAO
|45,74
|5.148.103.655
|% -2,10
|
|SISE
|22,22
|2.452.265.657
|% 1,65
|
|SASA
|43,64
|1.824.177.170
|% 1,91
|
|SAHOL
|19,56
|1.473.339.718
|% -1,51
|
|TOASO
|63,30
|1.106.272.164
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,62
|553.799.475
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,99
|689.135.937
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,59
|670.028.921
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,16
|166.115.831
|% -7,94
|
|ODAS
|2,91
|393.874.420
|% 1,39
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2139
|17,2234
|% 0,57
|
|Euro
|18,5545
|18,6033
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5440
|21,6520
|% 0,64
|
|Frank
|17,5780
|17,6839
|% 0,83
|
|Riyal
|4,5797
|4,6026
|% 0,61
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,92
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-14,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,74
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,81
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,23
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 57 kaybederek (% -0.63 ) 2, 789
-
15:57XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 31, 783.00 milyon TL de
-
15:57NTHOL
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 943 adet işlem
-
15:56OZGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 022 adet işlem
-
15:54TTRAK
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 238.40 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 857 adet işlem