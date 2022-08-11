***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2022 09:12
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054404
BIST
10:362.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 42,05
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.872
En Düşük
2.847
10:3617,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0712
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:3618,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1407
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5555
En Düşük
18,3586
10:361.030,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.030,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BARMA
|43,56
|4.929.598
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|288,90
|75.249.503
|% 9,18
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|AKGRT
|3,25
|29.106.001
|% 7,26
|
|TIRE
|20,04
|83.733.102
|% -9,07
|
|PAMEL
|190,40
|5.663.167
|% -8,46
|
|OLMK
|11,74
|10.562.634
|% -8,28
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|60,75
|2.217.910.683
|% 1,00
|
|ISCTR
|6,19
|540.236.018
|% 2,48
|
|SASA
|53,85
|501.263.472
|% 1,99
|
|YKBNK
|5,54
|478.111.448
|% 2,40
|
|TUPRS
|295,20
|447.399.783
|% 3,83
|
|DOHOL
|4,25
|421.389.074
|% 1,43
|
|ISCTR
|6,19
|540.236.018
|% 2,48
|
|EKGYO
|3,62
|318.047.083
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,54
|478.111.448
|% 2,40
|
|ALBRK
|1,71
|109.830.442
|% 6,87
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9316
|17,9345
|% 0,37
|
|Euro
|18,5297
|18,5439
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8513
|21,9609
|% 0,39
|
|Frank
|18,9892
|19,1036
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7539
|4,7778
|% 0,30
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,19
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.367
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,08
|97,08
|-0,32
|