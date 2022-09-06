***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 09:12
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060336
BIST
10:273.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 60,47
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.422
En Düşük
3.382
10:2718,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2312
En Düşük
18,1962
10:2718,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1221
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2154
En Düşük
18,0825
10:271.005,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.005,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ICBCT
|8,72
|19.887.648
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|3.315.482
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,11
|33.860.528
|% 9,60
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|MTRKS
|38,52
|7.322.498
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,21
|7.619.042
|% -9,26
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|BJKAS
|7,60
|42.641.793
|% -5,71
|
|DYOBY
|19,77
|16.655.595
|% -4,95
|
|EREGL
|33,02
|1.798.624.104
|% 6,58
|
|YKBNK
|8,18
|1.663.557.782
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|THYAO
|75,15
|969.211.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,46
|902.853.586
|% 1,83
|
|EKGYO
|4,46
|902.853.586
|% 1,83
|
|YKBNK
|8,18
|1.663.557.782
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,98
|1.342.875.386
|% 8,54
|
|ISCTR
|9,98
|606.443.031
|% 3,53
|
|AKBNK
|14,65
|881.719.377
|% 3,24
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2225
|18,2325
|% 0,09
|
|Euro
|18,2060
|18,2200
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0622
|21,1678
|% 0,65
|
|Frank
|18,5233
|18,6349
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8351
|4,8593
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,85
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.298
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-0,27
|
Seans Raporu
10:26
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