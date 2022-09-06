***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 10:24
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 6.09.2022
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060369
BIST
10:223.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 53,97
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:2218,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2450
En Düşük
18,1962
10:2218,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1126
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2059
En Düşük
18,0825
10:221.005,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.005,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ICBCT
|8,72
|19.874.472
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,60
|2.203.933
|% 9,35
|
|ZRGYO
|4,09
|31.723.917
|% 9,07
|
|HALKB
|10,60
|311.707.505
|% 7,40
|
|MTRKS
|38,52
|7.166.877
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,25
|7.072.876
|% -8,87
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,72
|13.507.421
|% -5,19
|
|PRKME
|13,92
|18.525.378
|% -4,53
|
|EREGL
|32,52
|1.431.867.796
|% 4,97
|
|YKBNK
|8,19
|1.391.125.653
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,75
|1.017.143.762
|% 6,75
|
|THYAO
|74,85
|863.572.217
|% -0,40
|
|EKGYO
|4,44
|811.142.898
|% 1,37
|
|EKGYO
|4,44
|811.142.898
|% 1,37
|
|YKBNK
|8,19
|1.391.125.653
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,75
|1.017.143.762
|% 6,75
|
|ISCTR
|10,04
|539.503.505
|% 4,15
|
|AKBNK
|14,66
|766.408.527
|% 3,31
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2306
|% 0,08
|
|Euro
|18,1858
|18,1978
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0568
|21,1624
|% 0,62
|
|Frank
|18,5191
|18,6306
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,07
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.781
|6.843
|31,00
|
|Yarım
|3.304
|3.347
|16,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|-0,24
|