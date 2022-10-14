***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 09:15
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071949
BIST
11:523.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 63,26
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
11:5218,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0477
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5897
En Düşük
18,5217
11:5218,1394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:52992,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 992,86
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:52
|PENTA
|440,00
|13.493.040
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|53.897.638
|% 9,94
|
|GESAN
|119,30
|375.448.531
|% 9,65
|
|KIMMR
|8,50
|2.590.578
|% 8,56
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,48
|484.914.260
|% -5,12
|
|DNISI
|7,55
|23.893.139
|% -4,55
|
|DURDO
|32,44
|6.371.231
|% -3,97
|
|BURVA
|23,72
|3.118.704
|% -3,58
|
|THYAO
|89,85
|2.079.939.408
|% 2,10
|
|AKBNK
|13,49
|1.252.970.320
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,45
|1.138.209.857
|% 2,80
|
|YKBNK
|8,67
|1.048.073.669
|% 3,58
|
|SASA
|86,60
|1.008.078.655
|% -0,92
|
|ISCTR
|8,45
|1.138.209.857
|% 2,80
|
|EKGYO
|4,21
|525.571.343
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,67
|1.048.073.669
|% 3,58
|
|AKBNK
|13,49
|1.252.970.320
|% 3,69
|
|ODAS
|8,53
|566.481.383
|% 4,79
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5880
|% 0,26
|
|Euro
|18,1275
|18,1394
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9134
|21,0183
|% -0,27
|
|Frank
|18,5119
|18,6234
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,12
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-5,23
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.715
|6.780
|-10,00
|
|Yarım
|3.272
|3.311
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,01
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,63
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07ODAS
Yüzde 4.91 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 879, 769 adet işlem
-
12:05GLCVY
Yüzde 6.06 oranında artışla 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 582, 954 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, SASA, TOASO
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 5 artarak (% 1.76 ) 3, 204
-
12:04
PENTA, HKTM, CONSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında