***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 09:13
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073008
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
18:0518,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2421
En Düşük
18,1338
18:05975,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,10
|Açılış
|: 975,47
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5955
|% 0,00
|
|Euro
|18,2062
|18,2377
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7938
|20,8981
|% 0,16
|
|Frank
|18,4282
|18,5392
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|1,65
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.635
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem