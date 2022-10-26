***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 09:43
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074230
BIST
11:054.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,40
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:0518,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:0518,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1109
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6912
En Düşük
18,4735
11:051.000,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.000,64
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.000,83
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:03
|GOLTS
|107,20
|47.086.112
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.634.247
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|SILVR
|30,76
|28.723.687
|% 7,63
|
|AGYO
|7,53
|26.186.418
|% -9,93
|
|ACSEL
|58,30
|35.463.803
|% -5,97
|
|BEYAZ
|15,31
|21.765.154
|% -4,31
|
|PAGYO
|19,45
|3.535.605
|% -4,19
|
|CONSE
|7,90
|117.149.198
|% -4,13
|
|THYAO
|101,20
|1.563.327.459
|% 0,70
|
|AKBNK
|15,79
|947.431.503
|% 1,74
|
|SISE
|33,78
|686.955.209
|% -0,12
|
|SASA
|104,80
|680.986.804
|% -0,19
|
|HEKTS
|29,38
|576.121.629
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,13
|336.646.677
|% -1,39
|
|TSKB
|3,21
|442.295.803
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,58
|335.087.891
|% 1,10
|
|AKBNK
|15,79
|947.431.503
|% 1,74
|
|YKBNK
|9,65
|484.387.337
|% 1,37
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,6075
|% 0,03
|
|Euro
|18,6267
|18,6473
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4611
|21,5687
|% 0,86
|
|Frank
|18,7590
|18,8720
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|17,50
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,63
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.719
|6.801
|43,00
|
|Yarım
|3.274
|3.325
|24,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-0,46
|