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***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

26.10.2022 09:43
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074230


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GOLTS 107,20 47.086.112 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.634.247 % 9,94  
ATSYH 120,00 838.800 % 9,09  
ORMA 54,00 277.128 % 8,09  
SILVR 30,76 28.723.687 % 7,63  
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Dolar 18,5919 18,6075 % 0,03  
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Sterlin 21,4611 21,5687 % 0,86  
Frank 18,7590 18,8720 % 0,69  
Riyal 4,9343 4,9590 % 0,01  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 17,50  
Altın Gr. 999 999 10,63  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.719 6.801 43,00  
Yarım 3.274 3.325 24,00  
Çeyrek 1.642 1.665 13,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,68 0,32  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,21  
B. Petrol 91,28 91,28 -0,46  
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