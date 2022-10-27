***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2022 16:00
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074635
BIST
17:493.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -48,36
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:4918,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:4918,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1350
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:49993,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 993,82
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FONET
|13,75
|138.884.292
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|89.639.051
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|3.227.696
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|62.092.498
|% 9,96
|
|TUCLK
|21,94
|45.786.365
|% 9,92
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|GESAN
|154,80
|150.570.227
|% -5,03
|
|KFEIN
|25,80
|41.889.077
|% -4,87
|
|OZRDN
|15,02
|59.830.935
|% -4,63
|
|PCILT
|20,70
|20.535.602
|% -4,61
|
|KONTR
|88,95
|531.292.724
|% 0,51
|
|OYAKC
|16,14
|255.134.813
|% -0,74
|
|BASGZ
|17,05
|249.590.322
|% 0,77
|
|ENJSA
|19,54
|244.624.154
|% 0,31
|
|KCAER
|39,82
|242.808.602
|% 6,47
|
|MOBTL
|3,16
|141.043.854
|% 0,64
|
|CONSE
|7,61
|198.753.309
|% -2,93
|
|SEGYO
|1,72
|37.391.411
|% 1,18
|
|PSGYO
|6,90
|146.537.530
|% -0,29
|
|DGNMO
|5,50
|83.076.638
|% 7,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6017
|18,6092
|% 0,01
|
|Euro
|18,6157
|18,6354
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,5327
|21,6407
|% -0,14
|
|Frank
|18,7337
|18,8466
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,10
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,03
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.660
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,15
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL