***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2022 09:11
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074936
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
18:0518,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5186
18:05993,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 993,46
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
991,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6122
|% 0,07
|
|Euro
|18,5561
|18,5726
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,4293
|21,5368
|% 0,00
|
|Frank
|18,7037
|18,8163
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-2,46
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.658
|6.729
|-7,00
|
|Yarım
|3.244
|3.291
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL