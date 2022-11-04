***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2022 10:09
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076727
BIST
11:294.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 60,14
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.168
En Düşük
4.131
11:2918,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:2918,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:29986,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,49
|Açılış
|: 986,90
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MIATK
|83,15
|48.587.424
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.274.781
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.116.683
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,60
|26.107.604
|% 9,61
|
|GSDHO
|6,66
|236.192.323
|% 8,29
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,16
|53.953.209
|% -8,06
|
|ETYAT
|8,51
|383.239
|% -4,49
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|GLBMD
|11,33
|5.936.667
|% -4,15
|
|EREGL
|32,48
|3.566.937.039
|% 7,27
|
|THYAO
|104,00
|2.729.257.935
|% 2,16
|
|TUPRS
|427,00
|1.760.317.535
|% 4,79
|
|KRDMD
|12,71
|1.489.716.634
|% 4,95
|
|SASA
|143,30
|1.272.389.067
|% 5,45
|
|EKGYO
|4,60
|714.689.772
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,71
|1.489.716.634
|% 4,95
|
|EREGL
|32,48
|3.566.937.039
|% 7,27
|
|ODAS
|9,01
|626.385.505
|% 4,04
|
|ISCTR
|8,75
|514.735.995
|% 0,57
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6223
|% 0,04
|
|Euro
|18,2090
|18,2188
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8069
|20,9112
|% 0,48
|
|Frank
|18,3531
|18,4636
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,52
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.619
|6.681
|47,00
|
|Yarım
|3.225
|3.268
|24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,22
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|1,62
|
Seans Raporu
11:27
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11:42ESCAR
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11:41TMPOL
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11:40ZOREN
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11:39XU100
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11:39TMPOL
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