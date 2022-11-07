***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 11:18
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077160
BIST
11:344.300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 83,07
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:3418,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:3418,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0730
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5757
En Düşük
18,3801
11:341.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:32
|INVEO
|28,30
|67.819.169
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.944.283
|% 9,94
|
|GARFA
|19,66
|7.141.500
|% 9,89
|
|VBTYZ
|41,58
|25.745.583
|% 9,88
|
|KIMMR
|9,16
|13.509.670
|% -9,93
|
|PRKME
|14,30
|73.067.573
|% -8,51
|
|AYDEM
|17,37
|255.263.809
|% -8,24
|
|ULAS
|8,54
|5.073.951
|% -8,17
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,26
|4.375.752.958
|% 8,89
|
|KRDMD
|13,61
|3.087.875.719
|% 4,69
|
|THYAO
|103,60
|2.293.611.956
|% -0,58
|
|SASA
|147,00
|1.664.105.826
|% 2,44
|
|TUPRS
|434,00
|1.137.214.316
|% 1,35
|
|KRDMD
|13,61
|3.087.875.719
|% 4,69
|
|EKGYO
|4,68
|1.042.828.077
|% 1,74
|
|EREGL
|36,26
|4.375.752.958
|% 8,89
|
|ISCTR
|9,20
|896.818.693
|% 2,79
|
|HALKB
|8,83
|813.403.785
|% 3,40
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6005
|18,6056
|% 0,21
|
|Euro
|18,5558
|18,5677
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0921
|21,1979
|% 0,14
|
|Frank
|18,6459
|18,7583
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,23
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.696
|6.753
|119,00
|
|Yarım
|3.263
|3.301
|57,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,80
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:46ANGEN
Yüzde 5.57 oranında artışla 42.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 402, 793 adet işlem
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 92 artarak (% 2.16 ) 4, 683
-
11:45XU100
Endeks 4, 292 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 33, 936.00 milyon TL de
-
11:45KRTEK
Yüzde 6.86 oranında artışla 27.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 382 adet işlem
-
11:44YGGYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 677 adet işlem