***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 10:30
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre S.A. adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078492
BIST
10:474.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 44,81
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.411
En Düşük
4.354
10:4718,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0795
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6092
En Düşük
18,4972
10:4718,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1100
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7726
En Düşük
18,6562
10:471.023,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.023,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.024,43
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|29.669.883
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|5.948.050
|% 9,93
|
|ATEKS
|69,50
|11.287.954
|% 9,62
|
|ODAS
|9,73
|1.277.974.018
|% 9,33
|
|KNFRT
|14,94
|48.269.921
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|46.342.871
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|38.901.310
|% -9,84
|
|ULAS
|7,41
|2.785.508
|% -8,41
|
|CUSAN
|18,00
|26.424.990
|% -7,69
|
|THYAO
|115,10
|2.359.816.186
|% 1,86
|
|EREGL
|36,04
|1.354.832.461
|% 0,84
|
|ODAS
|9,73
|1.277.974.018
|% 9,33
|
|ALARK
|87,40
|788.347.093
|% 8,57
|
|HEKTS
|34,88
|784.344.229
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,15
|711.952.197
|% -0,96
|
|ODAS
|9,73
|1.277.974.018
|% 9,33
|
|SKBNK
|2,16
|143.540.860
|% 2,37
|
|TSKB
|3,14
|159.576.782
|% 0,64
|
|KARSN
|9,48
|422.970.573
|% 1,39
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6021
|% 0,43
|
|Euro
|18,7532
|18,7726
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,3795
|21,4868
|% 0,31
|
|Frank
|18,7913
|18,9045
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,40
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.826
|6.892
|4,00
|
|Yarım
|3.326
|3.370
|2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|0,07
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-0,04
|
Seans Raporu
10:47
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-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 41 artarak (% 0.89 ) 4, 810
-
11:02XU100
Endeks 4, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 20, 711.00 milyon TL de
-
11:02HKTM
Yüzde 6.80 oranında artışla 89.55 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 101 adet işlem
-
11:01ETILR
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 864, 400 adet işlem
-
11:00HEKTS
Yüzde 6.40 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 497, 742 adet işlem