***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2022 10:24
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre S.A. adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079120
BIST
10:254.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 36,63
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.404
En Düşük
4.364
10:2518,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:2518,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:251.021,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.021,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|59.429.808
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.102.879
|% 9,96
|
|INVEO
|29,88
|62.801.194
|% 8,89
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|7.657.809
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,60
|23.909.504
|% -8,97
|
|SKTAS
|3,73
|20.064.928
|% -8,13
|
|GOLTS
|121,90
|47.459.144
|% -7,93
|
|THYAO
|113,20
|992.681.110
|% 1,80
|
|ODAS
|10,12
|812.527.597
|% 3,37
|
|HEKTS
|37,80
|670.636.599
|% 4,77
|
|ASELS
|38,08
|640.005.502
|% 0,90
|
|ALARK
|79,35
|601.502.918
|% -0,69
|
|ODAS
|10,12
|812.527.597
|% 3,37
|
|EKGYO
|5,06
|183.506.509
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,19
|71.850.006
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,43
|219.034.305
|% 1,73
|
|PETKM
|14,29
|309.389.268
|% 1,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6114
|% 0,13
|
|Euro
|18,6145
|18,6213
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1076
|21,2134
|% 0,43
|
|Frank
|18,8248
|18,9382
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.819
|6.877
|17,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,64
|0,09
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-0,30
|