***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 10:27
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082491
BIST
10:194.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 14,44
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.875
10:1918,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6549
En Düşük
18,5611
10:1919,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0661
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3600
|
19,3720
En Düşük
19,2550
10:191.050,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.050,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ALFAS
|137,60
|364.945.334
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|21.699.566
|% 9,99
|
|AKCNS
|63,30
|35.308.222
|% 9,99
|
|PAPIL
|24,46
|21.270.639
|% 9,98
|
|SANKO
|24,92
|16.552.866
|% 9,97
|
|PNLSN
|39,02
|3.364.446
|% -6,61
|
|IHAAS
|89,20
|2.066.882
|% -6,25
|
|KUVVA
|38,50
|1.044.420
|% -6,10
|
|SASA
|123,00
|123.200.558
|% -5,53
|
|MIATK
|132,90
|29.322.922
|% -5,34
|
|THYAO
|115,00
|993.397.064
|% 1,05
|
|PETKM
|18,01
|654.242.372
|% 3,80
|
|KRDMD
|14,76
|569.805.574
|% -0,40
|
|SISE
|40,38
|490.757.451
|% 1,05
|
|ASELS
|48,62
|455.580.546
|% 0,87
|
|EKGYO
|6,93
|373.622.261
|% 0,29
|
|SKBNK
|2,69
|132.191.586
|% 1,51
|
|KRDMD
|14,76
|569.805.574
|% -0,40
|
|PETKM
|18,01
|654.242.372
|% 3,80
|
|IHLAS
|1,11
|36.869.304
|% 5,71
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6290
|18,6353
|% 0,01
|
|Euro
|19,3325
|19,3405
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4211
|22,5335
|% -0,23
|
|Frank
|19,6323
|19,7506
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,02
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.018
|7.086
|-23,00
|
|Yarım
|3.404
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.732
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-2,43
|