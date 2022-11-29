***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 11:45
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre S.A. adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082867
BIST
11:334.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -25,41
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
11:3318,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
11:3319,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1145
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
11:331.052,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,82
|Açılış
|: 1.052,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,63
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SNICA
|29,32
|689.805.565
|% 9,98
|
|SMART
|13,88
|92.167.072
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|18.692.210
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|213.454.580
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|151.087.470
|% 9,95
|
|SEGYO
|3,17
|39.921.294
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,85
|35.759.036
|% -6,72
|
|RTALB
|12,41
|110.270.957
|% -6,06
|
|PRDGS
|16,39
|50.597.460
|% -5,80
|
|MZHLD
|14,52
|14.824.022
|% -5,16
|
|THYAO
|115,60
|3.939.603.993
|% 0,43
|
|SISE
|39,10
|3.543.860.282
|% -3,03
|
|KRDMD
|14,72
|1.914.901.960
|% 2,87
|
|KOZAL
|345,90
|1.787.035.488
|% 3,75
|
|EKGYO
|7,20
|1.749.025.922
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,20
|1.749.025.922
|% 4,05
|
|SKBNK
|2,76
|495.969.050
|% 1,10
|
|KRDMD
|14,72
|1.914.901.960
|% 2,87
|
|TSKB
|4,04
|517.332.066
|% 1,00
|
|YKBNK
|12,02
|1.500.401.396
|% 1,01
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6400
|% 0,08
|
|Euro
|19,3603
|19,3699
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,3641
|22,4763
|% 0,80
|
|Frank
|19,5350
|19,6527
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,03
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,88
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,75
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.025
|7.090
|54,00
|
|Yarım
|3.407
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|85,90
|85,90
|2,01
|