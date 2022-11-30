***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2022 19:33
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083005
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.049,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|BFREN
|4.180,10
|63.407.339
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|SISE
|39,10
|4.965.247.953
|% 0,83
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6300
|% -0,04
|
|Euro
|19,2122
|19,2292
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1423
|22,2534
|% -0,25
|
|Frank
|19,5107
|19,6282
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,08
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.001
|7.074
|7,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|4,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.729
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,19
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|2,31
|